Трамп попросит конгресс нарастить военный бюджет

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Президент США Дональд Трамп попросит конгресс увеличить военный бюджет США на 2020 год на 4% до $750 млрд, сообщает Reuters.

При этом в проекте бюджета предусмотрено сокращение финпомощи зарубежным странам на $13 млрд. Также проект предполагает 5% сокращение расходов невоенных министерств, чтобы понизить дефицит бюджета.

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Оборонный бюджет США в 2019 году составляет $725,5 млрд и является рекордным за всю историю страны.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин обращал внимание на рекордный милитаристский бюджет США.