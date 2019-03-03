США намерены создать лазерное оружие для бронемашин

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Пентагон собирается разработать высокоэнергетическое лазерное оружие на шасси бронетранспортера Stryker, передает RT.

Как отмечается, на сайте госзакупок был размещен запрос на сведения о предприятиях, которые могут создать компактные и надежные модули для этой цели. Они нужны американским военным для подсистем многоцелевого высокоэнергетического лазерного оружия HEL (High Energy Laser).

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Уточняется, что заказ поступил от управления космической и противоракетной обороны при Стратегическом командовании ВС США.

Ранее сообщалось, что в США опасаются применения лазерного оружия России и Китая.