Лукашенко высказался о размещении российских военных объектов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны и дальше будут размешаться российские военные объекты, передает БелТА.
Он подчеркнул, что это будет происходить по-прежнему на безвозмездной основе.
«Мы с вас (с России. — «Газета.Ru») копейки и впредь не возьмем, потому что это наша общая безопасность», — отметил Лукашенко.
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Белорусский лидер добавил, что в данный момент на территории страны располагаются два российских военных объекта. Через год соглашение между странами необходимо будет перезаключить.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пообещал совместный с Россией ответ на размещение ракет США в Европе.