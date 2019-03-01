Лукашенко высказался о размещении российских военных объектов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны и дальше будут размешаться российские военные объекты, передает БелТА.

Он подчеркнул, что это будет происходить по-прежнему на безвозмездной основе.

«Мы с вас (с России. — «Газета.Ru») копейки и впредь не возьмем, потому что это наша общая безопасность», — отметил Лукашенко.

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Белорусский лидер добавил, что в данный момент на территории страны располагаются два российских военных объекта. Через год соглашение между странами необходимо будет перезаключить.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пообещал совместный с Россией ответ на размещение ракет США в Европе.