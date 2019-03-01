В Минобороны анонсировали скорое вооружение армии ЗРК С-500

<img src="//img.gazeta.ru/files3/149/10617149/7091919-pic905-895x505-85528.jpg">

Начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров заявил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 появятся в российской армии в «ближайшее время». Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в 2019 году центр подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине выпустит первых офицеров, которые освоят программу управления С-500. Он отметил, что в данный момент армия пока не оснащена этим типом ЗРК, однако военные «ожидают [их] в ближайшее время». Точных сроков поступления С-500 в армию Ляпоров не назвал.

В начале года специализированное военное издание The National Interest раскрыло секрет «молчания» России о С-500.