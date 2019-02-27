Появилось видео сбитого самолета ВВС Индии в Кашмире

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Появились кадры с места крушения самолета ВВС Индии в штате Джамму и Кашмир, который был сбит пакистанскими военными. Видео выложила в твиттере индийская журналистка Барка Датт.

На записи виден охваченный пламенем самолет, к нему подбегают люди.

Ранее сообщалось, что в Пакистане заявили об аресте двух пилотов сбитого самолета ВВС Индии.

Пакистанские военные нанесли авиаудары по контролируемому Индией штату Джамму и Кашмир. В результате инцидента были сбиты два самолета. По мнению пакистанской стороны, индийские самолеты нарушили воздушное пространство государства.