Мадуро счел угрозы Трампа похожими на нацистские
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал слова американского коллеги Дональда Трампа о ситуации на венесуэльской территории. Об этом сообщает The Associated Press.
По мнению Мадуро, речь Трампа была выдержана в «практически нацистском стиле». Он также раскритиковал Трампа за то, что тот думает, что может отдавать приказы военным Венесуэлы.
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«Они (США. — Газета.Ru) думают, что являются владельцами [нашей] страны», — заявил Мадуро.
Ранее Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все».