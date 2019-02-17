«Калашников» разработал и испытал новый беспилотник

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/11656057/RIAN_3155832.HR.ru-pic905-895x505-86211.jpg">

Концерн «Калашников» разработал и успешно испытал беспилотник KYB, который осуществляет самоподрыв при полете к цели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом сообщила пресс-служба компании во время выставки вооружений IDEX-2019.

«Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению», — отметили в пресс-службе концерна.

Реклама

Как отмечается, дрон-камикадзе может развивать скорость от 80 до 130 километров, его полезная нагрузка составляет около трех килограмм. Продолжительность его полета может достигать 30 минут.

Ранее сообщалось, что российская армия приняла на вооружение боевых роботов.