CNN: возглавивший борьбу с ИГ топ-генерал США высказался против приказа Трампа

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Глава Центрального командования США Джозеф Вотел, который ведет операцию против террористической организации «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Сирии, заявил в интервью CNN, что не согласен с решением американского президента Дональда Трампа о выводе войск из региона.

По словам генерала, террористическая группировка ИГ далека от поражения. Вотел также считает, что поддерживаемые США силы на боевых местах в Сирии не были готовы самостоятельно справиться с угрозой ИГ.

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Для устранения боевиков «необходимо продолжать военное давление», подчеркнул Вотел.

Главный американский генерал на Ближнем Востоке ранее говорил, что с ним «не консультировались» перед неоднозначным и резким объявлением Трампа в конце прошлого года о том, что США в скором времени выведут все свои войска из Сирии.

Ранее в США назвали сроки вывода войск из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, запрещена в России.