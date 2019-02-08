«Купол света»: ветеран ВВС США о секретном оружии СССР

Ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Роберт Хопкинс заявил, что в 1988 году он с напарником видел «купол света» во время запусков ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер». Об этом он рассказал в интервью The Drive.

По его словам, они видели «купол света» во время полета на разведывательном самолете RC-135S Cobra Ball. Хопкинс рассказал, что он с напарником увидел «полупрозрачную молочно-белую стену», которая очень быстро двигалась и охватывала все пространство от земли до уровня, который они могли видеть.

Реклама

«Стена света пересекла нашу траекторию полета, после чего продолжила двигаться на восток, оставляя за собой пустое и темное ночное небо», — рассказал Хопкинс.

Ветеран ВВС подчеркнул, что этот инцидент вызвал большой интерес у американской разведки, которая связала его с новым секретным оружием СССР.

В конце прошлого года портал The Drive рассказывал о запущенном секретном «спутнике-убийце» из России.