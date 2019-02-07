В Госдуме ответили на шведское исследование о подготовке России к «большой войне»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отреагировал на исследование шведского института о том, что Россия якобы готовится к ведению продолжительных региональных войн против противников масштаба Китая или НАТО. Об этом сообщает RT.

По его словам, чаще стали проводиться не только подобные исследования, поиск развединформации стал более активным, а также участились полеты авиации разведслужб других стран.

Реклама

«Россия — сугубо мирная стран, и все учения, в том числе, и масштабные, проходят на территории нашего государства и направлены на обеспечение неприкосновенности наших границ и безопасности наших граждан», — сказал Красов.

Он добавил, что стоит обратить внимание на действия НАТО и западной коалиции, которые ведут к всеобщему хаосу.

Ранее шведские аналитики рассказали о планах России.