Иран отверг «необоснованные» претензии ЕС по ракетам

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В иранском министерстве иностранных дел считают, что Евросоюз (ЕС) не подкрепил доказательствами утверждения о том, что военные Ирана намерены улучшить точность и дальность своих ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее совет Евросоюза в заявлении по Ирану призвал Тегеран отказаться от испытаний ракет, а также не пытаться улучшить их характеристики.

В иранском МИДе заявили, что эти «необоснованные и пустые» обвинения «неконструктивны» в свете того, что в Европе «свободны известные террористы и криминальные группировки» (в ведомстве не уточнили, кого имеют в виду). В связи с этим в МИДе пришли к выводу, что данные заявления сделали «враги», которые хотят расстроить отношения Ирана с Европой.