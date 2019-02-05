WSJ узнала о военных учениях США и Греции

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США и Греция провели военные учения у подножия горы Олимп в январе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, стороны отработали координацию действий при выполнении задачи по спасению экипажа сбитого условным противником вертолета.

Как отмечается, маневров предусматривал высадку подразделений армии США и Греции с вертолетов.

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При этом, по мнению экспертов, учения двух стран указывают на расширение военного присутствия США в Греции.

Ранее сообщалось, что США и Румыния проведут учения в Черном море.