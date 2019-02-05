В США заявили об отсутствии шансов на спасение ДРСМД

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Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор прокомментировал ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время не осталось шансов на сохранение договора.

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Он также добавил, что Россия и США фактически в равной степени ответственны за ситуацию вокруг ДРСМД.

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал о доказательствах «нарушения» Москвой ДРСМД.