Посол США рассказал о доказательствах нарушения Россией ДРСМД

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Посол США в России Джон Хантсман написал в статье для РБК, что американские власти передали российской стороне координаты и даты проведения испытаний ракеты 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хантсман подчеркнул, что Россия проводила летные испытания ракеты 9М729, которые «существенно» превышали 500 м — о такой дальности заявляют российские власти.

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«Соединенные Штаты предоставили Москве значительный объем информации, подтверждающей нарушения соглашения», — написал Хантсман.

Он добавил, что американская сторона в отчете для Москвы указала географические координаты и даты проведения испытаний.

Ранее в российском МИДе заявили, что «холодной войны» из-за ДРСМД не будет.