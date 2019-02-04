МИД Венесуэлы ответил на слова Трампа о военном вторжении
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном военном вторжении в республику. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, заявление Трампа говорит о том, что за попыткой госпереворота в Венесуэле стоят США.
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Он также добавил, что оппозиция Венесуэлы находится под контролем США.
Арреас подчеркнул, что «вторжение» США является нарушение устава ООН.
Ранее сообщалось, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила Трампу на слова о военном вмешательстве.