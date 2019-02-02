США официально уведомили Россию о начале выхода из ДРСМД

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В МИД сообщили, что США нотой госдепа официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в ДРСМД и начале процедуры выхода из него, передает РИА «Новости».

«Второго февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него», — говорится в сообщении.

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США заявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений.

Ранее в Госдепартаменте США ответили на решение России приостанавливать свое участие в договоре РСМД.