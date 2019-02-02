В ЛНР сообщили о переброске ВСУ трех десятков танков на Донбасс
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о переброске войск ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости».
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала прибытие в зону военной операции вооружения и техники украинских силовиков — тридцати танков Т-64, десяти автомобилей с имуществом и боеприпасами, трех командно-штабных машин и двух медицинских автомобилей.
Реклама
Марочко куточнил, что эту информацию также подтверждает отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Ранее Марочко заявил, что ВСУ могут использовать закон о противоминной деятельности для подготовки наступления в Донбассе.