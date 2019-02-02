В Японии предложили привлечь Китай к новому ДРСМД
Глава японского МИДа Таро Коно заявил, что Токио считает необходимым привлечь Пекин к новому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае прекращения действия предыдущего. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Коно, договор имел большое значение. При этом японская сторона с пониманием относится к тому, что США приостановили выполнение своих обязательств по договору.
«Тем не менее прекращение его действия крайне нежелательно для всего мира», — сказал Коно.
Он добавил, что, если ДРСМД прекратит свое действие, японская сторона собирается внести свой вклад в создание интернациональной структуры по разоружению. К ней также должны быть привлечены Соединенные Штаты, Китай и Россия.
Ранее МИД назвал традицией для США менторскую манеру подачи домыслов.