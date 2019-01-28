Global Times: китайцы нашли американскую «ракету», нарушающую ДРСМД

Американское артиллерийское оружие, известное как «суперпушка», c дальностью 1000 миль (1610 км) может быть де-факто баллистической ракетой средней дальности и использоваться как прикрытие для обхода совместного с Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон намерен выйти. Об этом заявили китайские военные эксперты, пишет местная газета Global Times.

Заявление экспертов появилось после того, как на прошлой неделе армия США заявила о разработке «суперпушки» (supergun), которая способна поражать китайские военно-морские суда в Южно-Китайском море с расстояния 1000 миль (1610 километров).

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Китайские эксперты полагают, что навешанный в США ярлык «суперпушка» — для отвода глаз и может быть прикрытием в целях разработки в Соединенных Штатах баллистической ракеты средней дальности типа китайской ракеты DF-26, чтобы избегать при этом нарушений Договора о РСМД со стороны Вашингтона.

Таким образом, тысячемильная «пушечная артиллерия большой дальности», как ее ранее назвал министр сухопутных войск США Марк Эспер, скорее всего, является ракетой большой дальности, считает эксперт.

А ракета, способная достигать тысячу миль, по ДРСМД считается ракетой средней дальности и, таким образом, нарушает договор, подчеркивает китайский эксперт. Именно поэтому в США данное оружие называют «пушкой», а не ракетой, продолжает эксперт.

Договор между США и Россией о РСМД запрещает ракеты дальностью от 500 до 5000 километров. США рассматривают возможность выхода из ДРСМД в феврале.

В данный момент оружие разрабатывается, в будущем оно может применяться США в Южно-Китайском море.