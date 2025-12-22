В Новосибирске девушка попала в реанимацию с лопнувшим яичником после соития

Shot: в Новосибирске у девушки лопнул яичник после соития

Девушка из Новосибирска оказалась в больнице после «отличного секса». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

После соития с возлюбленным, 25-летняя девушка почувствовала боль в животе, но проигнорировала симптомы и ограничилась обезболивающим, после чего приняла горячую ванну.

Уже на следующее утро боль усилилась. В какой-то момент она потеряла сознание и упала, разбив затылок. В результате она попала в реанимацию, пациентку экстренно прооперировали.

«Диагноз – разрыв кисты в яичнике. Девушка потеряла около 0,6 литра крови», – сообщается в публикации.

По словам пострадавшей, причину произошедшего она видит в овуляции, «отличном сексе» и тяжелом перелете. На данный момент она наблюдается у медиков.

