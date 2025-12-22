На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске девушка попала в реанимацию с лопнувшим яичником после соития

Shot: в Новосибирске у девушки лопнул яичник после соития
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Девушка из Новосибирска оказалась в больнице после «отличного секса». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

После соития с возлюбленным, 25-летняя девушка почувствовала боль в животе, но проигнорировала симптомы и ограничилась обезболивающим, после чего приняла горячую ванну.

Уже на следующее утро боль усилилась. В какой-то момент она потеряла сознание и упала, разбив затылок. В результате она попала в реанимацию, пациентку экстренно прооперировали.

«Диагноз – разрыв кисты в яичнике. Девушка потеряла около 0,6 литра крови», – сообщается в публикации.

По словам пострадавшей, причину произошедшего она видит в овуляции, «отличном сексе» и тяжелом перелете. На данный момент она наблюдается у медиков.

До этого в Москве из половых органов женщины, которая жаловалась на боль внизу живота, достали использованный контрацептив. С ним внутри пациентка проходила девять дней.

Ранее в Благовещенске врача-иностранца осудили за незаконное обрезание младенцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами