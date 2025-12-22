На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец ВС РФ рассказал, как с пробитой головой спас раненого сослуживца

RT: боец с пробитой головой 16 километров нес на плече раненого сослуживца в ЛНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Старый» около 16 километров нес на себе раненого сослуживца, несмотря на то, что сам получил ранение во время атаки дронов. Об этом пишет RT.

«Беспилотник «Баба-Яга» гонял меня по лесу часа три. <…> Еще по нам минометы работали. Осколком мне голову пробило», — поделился 50-летний военный в беседе с журналистами.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). Боец рассказал, что на следующее утро после атаки ВСУ нашел в лесу раненого сослуживца с пробитыми легкими и повреждением позвоночника. «Старый» оказал ему первую помощь, зафиксировал тело клейкой лентой, закинул на плечо и отправился в путь. Военный шел 16 километров до позиций ВС России.

В итоге раненого военнослужащего эвакуировали, а самого «Старого» направили на передовую для доставки припасов. Вскоре он был вновь ранен, тогда его отправили на лечение в Москву.

До этого российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в ДНР в 2023 году. «Джаконда» получил тяжелейшие ранения, но остальные бойцы смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

Ранее российский офицер рассказал о взявшемся из ниоткуда бойце, спасшем группу штурмовиков.

СВО: последние новости
