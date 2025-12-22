На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США отзовут почти 30 послов зарубежных дипмиссий

AP: администрация Трампа отзовет 29 послов зарубежных дипмиссий
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа отзовет 29 дипломатов из зарубежных дипмиссий. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что 29 послов зарубежных диппредставительств получили соответствующие письма.

В частности, по данным агентства, США отзовут дипломатов из Армении, Северной Македонии, Черногории, Словакии, Бурунди, Сенегала, Сомали, Уганды, Египта, Алжира, Камеруна, Кабо-Вреде, Габона, Филиппин, Вьетнама, Фиджи, Лаоса, Шри-Ланки, Гватемалы и Суринама.

До этого президент США Дональд Трамп посмеялся над мнением о том, что он может уволить главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Предположения о возможной отставке появились после интервью Уайлс для издания Vanity Fair, где она рассказала о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур.

Ранее Трамп устроил массовые увольнения после проверки бального зала Белого дома.

