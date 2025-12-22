Умер известный петербургский композитор

Представитель петербургской композиторской школы, заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Там отметили, что информация о прощании с музыкантом будет опубликована позднее.

Баневич родился 2 декабря 1941 года. Окончил Ленинградскую консерваторию, где учился у Галины Уствольской и Ореста Евлахова, воспитанников одного из крупнейших композиторов XX века Дмитрия Шостаковича. Центральное место в творчестве Баневича занимают произведения для музыкального театра для детей и юношества: оперы «Белеет парус одинокий», «История Кая и Герды», «Сверчок на печи», «Двенадцать месяцев» и другие.

Спектакли с музыкой Баневича ставились в крупнейших театрах России, а также за рубежом — в Австрии, Германии, Польше, Словакии, Швейцарии и других странах.

Его музыка звучит в фильмах «Никколо Паганини», «Завещание профессора Доуэля», «Женский роман», «Агитбригада «Бей врага!»», «Две женщины» и телеспектакле «Пиквикский клуб».

13 декабря народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет в Нью-Йорке после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его называли «королем аккомпанемента», на протяжении многих десятилетий он выступал с известными звездами. Оганезова похоронят на кладбище «Кенсико», где погребен композитор Сергей Рахманинов.

