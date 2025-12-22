Литва передала Украине тепловую электростанцию (ТЭС). Об этом сообщило украинское министерство энергетики.

По его данным, сложная логистическая операция по транспортировке ТЭС заняла 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2 399 тонн.

Электростанция позволила провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, добавили в ведомстве.

19 декабря Минэнерго Украины сообщило, что более 73 тыс. абонентов в Одесской области остаются без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Люди начали перекрывать дороги, протестуя против отключения электричества на целую неделю.

В середине декабря большая часть Одессы осталась без света, отопления и водоснабжения. Работа городского транспорта была приостановлена, а больницы перевели на автономное питание. Причиной послужили ночные и утренние удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Местные СМИ писали, что это была самая масштабная атака с момента эскалации конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам пообещали реже отключать электричество.