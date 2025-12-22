ЦСКА намерен заменить одного из лидеров команды легионером

Московский ЦСКА рассматривает иностранца на роль центрального защитника в случае перехода Игоря Дивеева в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА может подписать нового игрока из Южной Америки. У московского клуба есть несколько вариантов.

Дивеев выступает в составе армейского клуба с 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги футболист вышел на поле в 16 матчах, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Его текущее соглашение с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

