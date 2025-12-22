На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил феномен «простуды выходного дня»

Daily Mail: рабочий стресс часто приводит к «простуде выходного дня»
true
true
true
close
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Из-за хронического стресса на работе нервная система часто отвечает «простудой выходного дня», когда человек расслабляется. Также риск гриппа и ОРВИ возрастает из-за естественного повышения социальной активности в нерабочее время. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Саймон Фельдхаус.

«Многие люди в предпраздничный период работают под давлением дедлайнов, а в начале праздников просыпаются с температурой, болью в теле или надрывным кашлем, который грозит разрушить планы на отдых», — отмечает эксперт.

По словам врача, ухудшение самочувствия после окончания работы — это общепризнанное явление, которое иногда называют «болезнью выходного дня». Ее главным «виновником» выступает хронический стресс, симптомы которого длительно подавляются.

«Есть и другое простое биологическое объяснение: праздники часто сопровождаются поездками, нарушением режима сна, изменением рациона, употреблением алкоголя и увеличением количества социальных контактов — все это создает идеальные условия для заражения, если иммунная система уже ослаблена», — предупреждает терапевт.

Врач напомнил, что снизить риск гриппа и ОРВИ в предпраздничный период может заблаговременная поддержка иммунной системы. За несколько недель до начала праздников Фельдхаус рекомендует перейти на правильное питание — в рацион необходимо включить больше овощей, фруктов и белка.

«В числе полезных добавок витамин D, витамин C, цинк, омега-3 жирные кислоты и селен. Однако эксперты предостерегают от длительного приема цинка, так как он может вызвать расстройство желудка и нарушить усвоение минералов», — добавил терапевт.

Ранее россиянам раскрыли причины текущей волны ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами