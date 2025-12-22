На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сборная России заняла 33 место в рейтинге ФИФА по итогам года

Сборная России завершила 2025 год на 33-м месте рейтинга ФИФА
Владимир Песня/РИА Новости

Сборная России по футболу сохранила 33-ю позицию в финальном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2025 года.

В ноябре команда под руководством Валерия Карпина провела два товарищеских матча. Российские футболисты сыграли вничью с Перу (1:1) и уступили Чили со счетом 0:2. Это поражение стало для сборной России первым за последние 22 официальных матча, что прервало ее длительную победную серию.

Лидером рейтинга по итогам года осталась сборная Испании. За ней расположились чемпионы мира аргентинцы, а тройку замыкает команда Франции.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-футболист сборной России заявил, что РПЛ отстает от Европы на полвека.

Футбол. Чемпионат мира 2026
