Умерла первая жена и школьная любовь Чака Норриса

Скончалась первая жена и школьная любовь голливудского актера Чака Норриса Дайан Холечек. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сына пары — актера Майка Норриса.

Смерть 84-летней женщины наступила после долгой борьба с деменцией у нее дома в штате Техас.

Дайан и Чак познакомились в старшей школе и заключили брак в 1958 году. В 1988 году они развелись, в браке родилось двое сыновей.

Майк Норрис заявил, что семья благодарна за то, что мучения Дайан закончились, и назвал ее прекрасной матерью.

