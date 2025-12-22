На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла первая жена и школьная любовь Чака Норриса

Скончалась экс-супруга актера Норриса Холечек
IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/Global Look Press

Скончалась первая жена и школьная любовь голливудского актера Чака Норриса Дайан Холечек. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на сына пары — актера Майка Норриса.

Смерть 84-летней женщины наступила после долгой борьба с деменцией у нее дома в штате Техас.

Дайан и Чак познакомились в старшей школе и заключили брак в 1958 году. В 1988 году они развелись, в браке родилось двое сыновей.

Майк Норрис заявил, что семья благодарна за то, что мучения Дайан закончились, и назвал ее прекрасной матерью.

Накануне умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург» Владимир Ермилов.

«Похороны предварительно [состоятся] 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия», — сказал собеседник aif.ru.

Ранее актер из «Матрицы» скончался на 58-м году жизни.

