Минздрав назначил нового руководителя центра имени Гамалеи

Новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России стал академик РАН Денис Логунов, ранее занимавший должность заместителя директора по научной работе. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что Логунов начнет занимать должность с 22 декабря.

В Минздраве добавили, что бывший глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург продолжит работу в качестве научного руководителя.

Также министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с руководством центра поблагодарил Гинцбурга за многолетний вклад в развитие российской науки и за борьбу с инфекционными угрозами.

Логунов в 2000 году окончил Курский государственный медицинский университет. Начал работать научным сотрудником в НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России в 2003 году. С 2017 года Логунов был назначен заместителем директора по научной работе.

До этого Гинцбург заявил, что выпущенные вакцины от рака пока ни на ком применять не будут, сообщения об их массовом производстве также преждевременны.

Ранее стало известно, что в Центре Гамалеи подали заявку на вакцину от лихорадки Чикунгунья еще три года назад.