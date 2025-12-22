На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тыве малолетний водитель сбил ребенка на проезжей части, и это попало на видео

В Тыве на видео попало, как школьница отлетела от удара авто
true
true
true

В Тыве несовершеннолетний водитель сбил школьницу на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«В момент ДТП несовершеннолетний студент местного техникума, в силу возраста не имеющий права управления, по поручению близкой родственницы отвозил продукты в заведение общественного питания», – сообщили в пресс-службе полиции региона.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьница перебегает дорогу в необорудованном для пешеходов месте, и в этот момент ее сбивает автомобиль, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, выезжает с проезжей части.

По данным канала, в результате ДТП школьница получила различные травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. Несовершеннолетний водитель и ранее игнорировал ПДД. Кроме того, правоохранители привлекут к ответственности мать нарушителя за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее машина с матерью и ребенком попала под три фуры в Приморье.

