В Азербайджане выпустили тысячи людей из тюрем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии заключенных в республике. Об этом сообщает издание Haqqin в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, по первоначальному списку от дальнейшего отбывания наказания планируется освободить порядка пяти тысяч человек. Кроме того, акт предусматривает сокращение сроков лишения свободы для более чем трех тысяч осужденных.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. В числе освобожденных оказались такие представители белорусской оппозиции, как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие.

Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе.

