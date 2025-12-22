На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане выпустили тысячи людей из тюрем

Алиев инициировал акт об амнистии тысячи заключенных в Азербайджане
true
true
true
close
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии заключенных в республике. Об этом сообщает издание Haqqin в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, по первоначальному списку от дальнейшего отбывания наказания планируется освободить порядка пяти тысяч человек. Кроме того, акт предусматривает сокращение сроков лишения свободы для более чем трех тысяч осужденных.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. В числе освобожденных оказались такие представители белорусской оппозиции, как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие.

Решение политик принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе.

Ранее на Украине раскрыли судьбу освобожденных в Белоруссии оппозиционеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами