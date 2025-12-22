«Сломал челюсть»: в Оренбурге на видео попало, как таксист-гастарбайтер избил пенсионера

В Оренбурге на видео попало, как таксист-мигрант сломал челюсть пенсионеру

В Оренбурге таксист сломал пенсионеру челюсть в момент драки. Об этом сообщает Telegram-канал «UTV. Оренбург».

«Конфликт мужчин произошел возле подъезда дома №26 на улице 70 лет ВЛКСМ поздним вечером 19 декабря. Подробные обстоятельства не известны, но в результате более молодой мужчина нанес оппоненту несколько ударов по лицу. Пострадавшему диагностировали перелом челюсти», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины дерутся, при этом таксист наносит пенсионеру сильный удар по лицу. По данным канала, глава СК Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на видео попало, как курганцы избили лежащего на проезжей части инвалида.