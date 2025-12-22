В Британии назвали «политической обузой» соратников Зеленского

Зависимость президента Украины Владимира Зеленского от коллег из «Квартала 95» обернулась против него самого, и теперь скандалы с участием ближайшего окружения Зеленского угрожают свести на «нет» военные усилия Киева. Об этом пишет The Times.

Издание пишет, что Зеленский, став президентом Украины, назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с комедийной труппой «Квартал 95», девять из них в итоге были уволены. Выбор таких союзников, ставших для президента Украины «политической обузой», теперь может «обернуться катастрофой» для президентства Зеленского и «военных усилий» Украины, считает The Times.

По информации издания, даже после отставки Андрея Ермака с поста главы администрации президента, он продолжает общаться с Зеленским. По данным украинских СМИ, они разговаривают по телефону, а Ермака видели у входа в резиденцию президента.

Журналист и автор биографии Зеленского Сергей Руденко подчеркнул изданию, что Зеленский «доверяет только тем, кого хорошо знает». Бывший высокопоставленный член украинского правительства также подчеркнул недоверчивость Зеленского.

«Он полагается только на тех, кого может контролировать, а группа из «Квартала» была наиболее податливой. Они его слушаются, обожают его, считают богом. И они никогда его не предают. Они абсолютно послушны», — отметил он.

Издание пишет, что коррупционный скандал на Украине может «вызвать вопросы» у союзников Киева в момент, когда «страна требует долгосрочного плана стабилизации фронта и экономики».

10 ноября стало известно о расследовании о коррупции в сфере энергетики, которое провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство выявило схему отмывания денег в сфере энергетики, главным фигурантом которой был бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, покинувший Украину.

В конце ноября 2025 года в отставку подал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. 22 декабря СМИ сообщили об увольнении нескольких советников Офиса президента Украины, в том числе Сергея Лещенко и Михаила Подоляка. Однако затем Лещенко заявил, что его и Подоляка переназначили на их должности.

Ранее экс-депутат Рады рассказал о «плане Ермака» помочь Миндичу.