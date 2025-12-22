Россия предупредила США о зеркальном ответе на ядерные испытания

Россия даст зеркальный ответ, если США испытают ядерное оружие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

Он отметил решимость, которую продемонстрировало руководство Российской Федерации в ответ на двусмысленные заявления относительно потенциального расширения Соединенными Штатами испытательной ядерной деятельности.

«Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально», — сказал дипломат во время дискуссии «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности».

7 декабря глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о планах по модернизации ядерной триады в Соединенных Штатах при президентстве Дональда Трампа. Он также заявил о намерении Вашингтона проводить испытания ядерного оружия и систем его доставки, не уступая другим странам в этой сфере. Кроме того, Хегсет подчеркнул, что инвестиции в вооруженные силы, реализуемые при администрации Трампа, носят беспрецедентный характер.

Ранее США провели летные испытания ядерной авиабомбы.