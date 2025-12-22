На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Гнездо Сороса»: экс-депутат Рады объяснил сообщения об увольнении Подоляка

Олейник: Подоляка не отстранят от политики, потому что он связан с Соросом
Efrem Lukatsky/AP

Украинский политик Сергей Лещенко и советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк так или иначе останутся во властных структурах Украины, потому что связаны с фондами американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Знаете, почему не будет ничего серьезного? Дело в том, что все они относятся к «гнезду Сороса». Особенно Лещенко и так далее. Они свои. Их будут использовать и дальше, может быть, в какой-то другой сфере», — подчеркнул он.

Олейник при этом обратил внимание на «более весомые кадровые изменения», которые грядут на Украине. Бывший украинский парламентарий отметил заявление Зеленского о том, что будут перестановки на уровне руководителей областных администраций Украины. Это может еще сильнее ослабить позиции бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, считает экс-депутат.

«Вот если заменят, например, главу областной администрации Одесской области, это человек Ермака. Это будет уже другой сигнал. Более серьезный, что начали убирать людей Ермака», — считает Олейник.

Собеседник отметил, что влияние Ермака на Украине сохраняется, несмотря на его увольнение с должности.

22 декабря издание «Украинские новости» сообщало, что вместе с отставкой Андрея Ермака из офиса президента были уволены и его советники – Сергей Лещенко и Михаил Подоляк.

При этом, как писало украинское агентство «Страна», Лещенко заявил, что его и Подоляка переназначили на должности советников Офиса президента после отставки Ермака.

Ранее Зеленский анонсировал увольнение сразу нескольких глав областных администраций.

Новости Украины
