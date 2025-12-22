На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тверской области мужчина выжил после столкновения с поездом

Tverigrad: в Тверской области мужчину сбил скорый поезд
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области мужчину сбил скоростной поезд «Сапсан». Пострадавший получил травмы, сообщает портал Tverigrad, ссылаясь на Тверской линейный отдел МВД России на транспорте.

Инцидент произошел вечером 21 декабря на станции Завидово. Известно, что пострадавший — 45-летний уроженец Саратовской области. Как уточняется, мужчина не убедился в отсутствии приближающего поезда и начал переход железнодорожных путей по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора.

«Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, применялось экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», — сказали в ведомстве.

До этого молодой человек пробежался по рельсам станции и тоннелю в московском метро. Инцидент произошел на станции «Чистые пруды». По данным полиции, 23-летний мужчина спустился на пути и бросился в тоннель по направлению к «Красным воротам».

В этот момент, предположительно, пассажир был пьян, на руке была травма. До этого он разбил бутылку и случайно поранился.

Ранее в метро Москвы пассажир не выжил после падения на рельсы на станции «Текстильщики».

