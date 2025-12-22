Россиян предупредили, почему нельзя заглядывать в несработавшую петарду

Глазная травма является одной из главных причин односторонней потери зрения, ежегодно по всему миру регистрируется более 55 миллионов травм глаз. Среди этих случаев примерно 19 миллионов приводят к по крайней мере частичной постоянной потере зрения на одном глазу, а 1,6 миллиона человек страдают от полной слепоты из-за травм. Новогодние праздники характеризуются сезонным всплеском повреждений, связанных с неосторожным использованием пиротехники.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Антон Казанцев — врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

«Ожог глаз от пиротехники редко бывает только термическим. Это чаще сочетанная травма, включающая термический, химический и механический компоненты. Искра или частица заряда, попавшая в глаз, вызывает мгновенный ожог роговицы и конъюнктивы. Пороховые газы и продукты горения приводят к химическому ожогу, нарушая pH слезной пленки и повреждая нежную поверхность глаза. А скорость полета частицы означает серьезную контузию и риск проникающего ранения», — объяснил он.

Наиболее опасны ситуации, когда человек заглядывает в уже подожженную, но несработавшую петарду («почему не взрывается?»). В этот момент происходит взрыв на предельно близком расстоянии. Помимо ожогов век и глазного яблока, такая травма чревата кровоизлияниями в переднюю камеру глаза и сетчатку, разрывом радужки, травматической катарактой. Даже при успешном лечении последствия в виде рубцов на роговице или вторичной глаукомы могут преследовать пациента годами.

«Безобидные» бенгальские огни и хлопушки — тоже источник риска. Раскаленный шлак от бенгальского огня может вызвать точечные глубокие ожоги роговицы, которые, заживая, образуют помутнения на зрительной оси и снижают остроту зрения. А вылетающие из хлопушек серпантин и конфетти могут травмировать поверхность глаза, вызвав эрозию роговицы — состояние, крайне болезненное и открывающее ворота для инфекции» — сказал врач.

Что делать, если несчастье все же произошло? Стоит немедленно обратиться за специализированной офтальмологической помощью.

«До приезда врача можно аккуратно промыть глаз обильным количеством чистой прохладной воды (не тереть!), но это лишь первая мера. Категорически запрещено прикладывать лед, использовать народные средства, пытаться самостоятельно удалять инородное тело, прилипшее к глазному яблоку. Только специалист с помощью щелевой лампы сможет оценить реальную глубину поражения и назначить адекватную терапию для сохранения зрения и профилактики грубых рубцов», — посоветовал эксперт.

Помните, что зрение — бесценный дар. Ни один, даже самый эффектный фейерверк, не стоит риска его потери.

«Встречать Новый год следует с радостью и благоразумием. Крайне важно соблюдать дистанцию при запуске салютов, использовать защитные очки при непосредственной близости от пиротехники и ни в коем случае не позволять детям самостоятельно пользоваться любыми пиротехническими изделиями. Эти простые меры предосторожности помогут сделать праздники яркими, безопасными и здоровыми», — резюмировал врач.

