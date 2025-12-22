На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший муж блогера Лерчек дал показания в суде

Бывший муж блогера Лерчек дал показания в суде по делу о выводе средств
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин в Гагаринском районном суде Москвы дал показания по делу о выводе средств из России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что мужчина признал вину только в налоговом преступлении, а также заявил о своей невиновности в части незаконного вывода средств за рубеж.

По его словам, чтобы выйти на международный рынок, была открыта организация в Объединенных Арабских Эмиратах. Чекалин добавил, что его бизнес-партнер Роман Вишняк заверил его в том, что все делается в рамках закона, незаконных операций не проводится.

1 декабря Валерия Чекалина не признала вину по делу о выводе средств за рубеж.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее Лерчек добилась разрешения на посещение врача.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами