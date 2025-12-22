Рябков заявил о приближении России и НАТО к «краю бездны»

Риск столкновения между Россией и НАТО сохраняется из-за враждебных и неадекватных действий европейских стран. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Даже в условиях более взвешенной политики США <…> сохраняются существенные риски столкновения Россия — НАТО», — сказал он на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, из-за Европы, которая не хочет искать контактов и компромиссов с Москвой, РФ и НАТО уже «приблизились к краю бездны», за которым трудноконтролируемая эскалация и прямой вооруженный конфликт с катастрофическими последствиями. Рябков указал, что особая агрессивность наблюдается у двух ядерных союзников США — Великобритании и Франции.

Замглавы МИД РФ добавил, что российская сторона озабочена заявлениями европейских политиков о якобы желании Москвы напасть на Европу.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что готов «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет подобную информацию.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.