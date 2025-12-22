На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Тайный маневр». В России рассказали о плане Макрона по сближению с Москвой

Политолог Межуев: Макрон получит выгоду от отношений с Россией
Yves Herman/Reuters

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Москвой может свидетельствовать о нежелании принимать Украину в Евросоюз и попытке выиграть от сотрудничества с Россией. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Борис Межуев.

«Макрон вновь повел себя весьма загадочно на саммите Евросоюза. Из его последних заявлений следуют два варианта развития событий: либо у Парижа есть тайный маневр, чтобы восстановить контакты с Москвой и что-то получить от этого, либо это была импровизация, чтобы вновь привлечь внимание к собственной персоне, но за которой ничего не последует», — считает политолог.

Понятно, что «дружить» Москва и Париж не будут никогда, но стоит признать, что в отказе от чрезмерной милитаризации Европы и от принятия Украины в Евросоюз есть определенные плюсы для многих европейских стран, добавил Межуев.

«Мне кажется, что европейцы хотели бы максимально оттянуть принятие мирного плана, одним из пунктов которого является принятие Киева в члены ЕС. При этом, если Макрон сломает этот сценарий и предложит новый формат взаимодействия с Россией, то тогда Европа сможет замять вопрос о членстве Украины и выиграть от сотрудничества с Москвой», — заключил эксперт.

Французская газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что администрация президента Макрона в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Россией. Несколькими днями ранее французский лидер заявил, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее эксперт объяснил, почему Макрон «предал» Мерца.

