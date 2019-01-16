Эрдоган: теракт в Манбидже может повлиять на вывод войск США из Сирии

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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что произошедший в Манбидже теракт, унесший жизни 27 человек, может повлиять на решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, передает ТАСС.

«В результате взрыва в Манбидже погибли 27 человек, в том числе пятеро военных США. Не исключено, что это было сделано для того, чтобы как-то повлиять на решение США (о выводе войск из Сирии — «Газета.Ru»)», — отметил Эрдоган.

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По словам главы Турции, «в ходе переговоров с (президентом США Дональдом) Трампом [он] был решителен в вопросе вывода войск».

Согласно заявлениям очевидцев и данным с уличных камер видеонаблюдения, взрыв устроила смертница, когда по улице проходил патруль американских военных.

Ранее сообщалось, что Эрдоган назвал уход США из Сирии «шагом в правильном направлении».

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.