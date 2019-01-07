США и Румыния проведут учения в Черном море
Военный десантный корабль США «USS Fort McHenry» вместе с румынским фрегатом проведет учения в международных водах Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генштаба ВМС Румынии.
Для этого американский фрегат совершит проход в румынский порт Констанца и пробудет там три дня.
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«После отбытия из порта в четверг, 10 января, «USS Fort McHenry» и фрегат «Regele Ferdinand» (Румыния) проведут совместные учения в территориальных водах Румынии и международных водах Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее в Пентагоне прокомментировали присутствие корабля ВМС США в Черном море.