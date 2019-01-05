WSJ: Турция попросила у США поддержки для борьбы с ИГ в Сирии
Турецкие власти попросили у Соединенных Штатов поддержки для продолжения борьбы с боевиками группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) в Сирии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Турция хочет, чтобы США оказывали значительную помощь турецким военным — включая помощь в нанесении воздушных ударов и транспортировке военных. В издании подчеркнули, что если Соединенные Штаты окажут такую поддержку в полном объеме, то контингент американских военных в Сирии может значительно вырасти, несмотря на объявленный вывод войск США.
Источники газеты также рассказали, что переговоры по этому вопросу пройдут во вторник, 8 января.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США продолжат помогать союзникам в Сирии, несмотря на вывод войск.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.