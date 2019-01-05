Reuters: США продолжат помогать союзникам в Сирии, несмотря на вывод войск

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/11716999/upload-AP_18104070688463-pic905-895x505-37107.jpg">

США намерены продолжать оказывать помощь своим союзникам в Сирии, несмотря на вывод войск из региона, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепе.

Источник отметил, что у Соединенных Штатов нет точных сроков вывода войск из региона. Он подчеркнул, что постепенный вывод американских войск из Сирии связан с необходимостью оказывать постоянное «давление» на террористов группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

Реклама

«[Мы обязаны] не открыть ни одного окошка для террористов», — заключил источник.

При этом чиновник Госдепа добавил, что у США нет намерения сохранять постоянное военное присутствие в Сирии.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии уже начался. Позднее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор объяснил, почему вывод войск США из региона дестабилизирует позиции армии России в Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.