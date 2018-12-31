Министр обороны Украины рассказал о новом оружии

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о создании и закупках нового вооружения для армии страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время поездки во Львовскую область министр заявил, что закупку нового вооружения для ВСУ увеличат.

«До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства», — сказал Полторак.

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Он добавил, что такие шаги предусмотрены государственным оборонным заказом, принятым СНБО. По словам Полторака, госзаказ «является очень оптимистичным» и дает Киеву основания с большой перспективой бороться за будущее.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер анонсировал новые поставки американского оружия Киеву.