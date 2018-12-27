В ЛНР отреагировали на заявление Киева о захвате «серой зоны»

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе считают пиаром заявление президента Украины Петра Порошенко о взятии под контроль Киева «серой зоны», передает РИА «Новости».

По его мнению, подобные высказывания украинского лидера связаны с падением его рейтинга, для улучшения которого Порошенко нуждается в «новых победах».

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«Это очередная ложь. Данное заявление не имеет под собой никаких оснований и направлено на предвыборный пиар Порошенко, стремительно теряющего поддержку электората», — сказал Марочко.

Он отметил, что Киев и раньше заявлял о захвате тех или иных участков в районе линии соприкосновения, однако эти утверждения оказывались ложными.

Ранее Марочко рассказал, что в Донбассе согласовали новогоднее перемирие.