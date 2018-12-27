Киев и ЛНР заявили о готовности соблюдать перемирие

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По словам представителя Украины в контактной группе по Донбассу Евгения Марчука, Киев готов соблюдать согласованное с 29 декабря перемирие в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы подтвердили и заявили, что завтра с ноля часов Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины. Но мы подчеркнули, что этот «режим тишины» необходимо максимально использовать для ремонта объектов критической инфраструктуры, которые повреждены», — сказал Марчук.

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Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, в свою очередь, также подтвердил готовность к соблюдения режима тишины.

Ранее МИД России предупредил о провокации ВСУ с химоружием в Донбассе.