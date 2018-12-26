NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.

По данным издания, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз «костные шпоры» в качестве одолжения отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал врач.

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Об этом рассказала дочь ортопеда Элиза Браунстайн. Благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп надиктовал бывшему личному врачу Харольду Борнстейну справку о собственном здоровье перед президентскими выборами в 2016 году.