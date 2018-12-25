В ДНР заявили о прибытии на подконтрольную Киеву территорию поезда с ядом
Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) узнала о том, что на подконтрольную Киеву территорию Донбасса прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим химическим веществом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Отмечается, что вагоны поезда «забиты синими бочками», их разгружают украинские военные в защитных костюмах.
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«Имеющиеся данные вызывают у нас серьезные опасения… В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей», — заявил Басурин.
Ранее в ДНР заявили об атаке ВСУ по окраинам Донецка.