Трамп объявил преемника Мэттиса

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет пост 1 января следующего года. Об этом на своей странице в твиттере написал президент страны Дональд Трамп.

По его словам, после отставки Мэттиса и.о. министра обороны станет Патрик Шанахан, который до этого был заместителем министра. Трамп отметил многочисленные достижения Шанахана, а также выразил уверенность, что он хорошо справится с работой.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп дал второй шанс Мэттису после его увольнения Обамой.