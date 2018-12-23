Трамп объявил преемника Мэттиса
Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет пост 1 января следующего года. Об этом на своей странице в твиттере написал президент страны Дональд Трамп.
По его словам, после отставки Мэттиса и.о. министра обороны станет Патрик Шанахан, который до этого был заместителем министра. Трамп отметил многочисленные достижения Шанахана, а также выразил уверенность, что он хорошо справится с работой.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп дал второй шанс Мэттису после его увольнения Обамой.